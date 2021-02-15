Жертвы холодов: из-за сильных морозов в Украине погибли два человека (видео)

Из-за сильных морозов в больницах существенно увеличилось число пациентов, пострадавших от холодов.

Врачи советуют беречь себя и не переохлаждаться / Фото ua.depositphotos.com

В Украине есть погибшие из-за холодов. 69-летний мужчина замерз на остановке между селами в Золочевском районе Львовской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Без сознания, с переохлаждением и отморожением конечностей пациента доставили в реанимацию. Но через несколько часов он умер.

На Волыни 41-летняя женщина замерзла насмерть посреди поля, потому что решила сократить путь домой.

Из-за сильных морозов, говорят медики, в больницах существенно увеличилось число пациентов, пострадавших от холодов.

Медики предостерегают: переохлаждение может закончиться трагически. А серьезное обморожение грозит ампутацией. Они советуют тепло одеваться, не носить тесную обувь, выходить на мороз сытыми и трезвыми.

"Головокружение, потеря сознания, возможна потеря ориентации на местности. Первое ощущение болезненности во всем теле, после чего наступает как бы улучшение и человек может заснуть", - говорит врач ожогового отделения Львовской городской клинической больницы Иван Рык.

Прогноз погоды в Украине на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе в Украине ожидаются сильные ночные морозы, местами до -24°. Периодически страну будет засыпать снегом, но уже в воскресенье морозы отступят и днем температура поднимется до +3°.

В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.

В вторник, осадки окончательно покинут Украину, но мороз останется. Днем в центральных областях температура понизится до -14°, а ночью в северных областях упадет до -24°.

Снег ненадолго покинул Украину! В среду осадки вновь вернутся в западные области. Ночные морозы резко спадут, а днем в западных регионах местами температура поднимется до +2°.

В четверг снегопады накроют практически всю страну. Снега не ожидается только в Чернигове, Луцке, Ровно и Житомире. Ночные морозы вернутся, а днем температура практически не изменится.

В пятницу снегопады вновь прекратятся, на половине территории страны ожидается морозный солнечный день. Ночные морозы останутся на том же уровне: в Черкассах температура упадет до -24°.

На выходных 20 и 21 февраля, осадков практически не ожидается. Снегом припорошит только север Украины и местами коснется центра. В воскресенье мороз начнет отступать: местами температура днем повысится до +3°.