На этой неделе Украину накроют морозы и снегопады, а к выходным придет потепление (карта)

На этой неделе сохранится настоящая зимняя погода.

Украину время от времени продолжит засыпать снегом / фото УНИАН, Гиманов Александр

На этой неделе в Украине ожидаются сильные ночные морозы, местами до -24°. Периодически страну будет засыпать снегом, но уже в воскресение морозы отступят и днем температура поднимется до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля / фото УНИАН

Во вторник, осадки окончательно покинут Украину, но мороз останется. Днем в центральный областях температура понизится до -14°, а ночью в северных областях упадет до -24°.

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / фото УНИАН

Снег ненадолго покинул Украину! В среду осадки снова вернутся в западные области нашей страны. Ночные морозы резко спадут, а днем в западных регионах местами температура поднимется до +2°.

Прогноз погоды в Украине на 17 февраля / фото УНИАН

В четверг снегопады накроют практически всю страну. Снега не ожидается только в Чернигове, Луцке, Ривне и Житомире. Ночные морозы вернутся, а днем температура практически не изменится.

Прогноз погоды в Украине на 18 февраля / фото УНИАН

В пятницу снегопады снова прекратятся, на половине территории страны ожидается морозный солнечный день. Ночные морозы останутся на том же уровне: в Черкассах температура упадет до -24°.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото УНИАН

На выходных, 20 и 21 февраля, осадков практически не ожидается. Снегом припорошит только север Украины и местами затронет центр. В воскресение мороз начнет отступать: местами температура днем повысится до +3°.

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 21 февраля / фото УНИАН

Народный прогноз

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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