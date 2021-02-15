На этой неделе Украину накроют морозы и снегопады, а к выходным придет потепление (карта)
На этой неделе сохранится настоящая зимняя погода.
На этой неделе в Украине ожидаются сильные ночные морозы, местами до -24°. Периодически страну будет засыпать снегом, но уже в воскресение морозы отступят и днем температура поднимется до +3°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине
В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы до -25° на севере страны.
Во вторник, осадки окончательно покинут Украину, но мороз останется. Днем в центральный областях температура понизится до -14°, а ночью в северных областях упадет до -24°.
Снег ненадолго покинул Украину! В среду осадки снова вернутся в западные области нашей страны. Ночные морозы резко спадут, а днем в западных регионах местами температура поднимется до +2°.
В четверг снегопады накроют практически всю страну. Снега не ожидается только в Чернигове, Луцке, Ривне и Житомире. Ночные морозы вернутся, а днем температура практически не изменится.
В пятницу снегопады снова прекратятся, на половине территории страны ожидается морозный солнечный день. Ночные морозы останутся на том же уровне: в Черкассах температура упадет до -24°.
На выходных, 20 и 21 февраля, осадков практически не ожидается. Снегом припорошит только север Украины и местами затронет центр. В воскресение мороз начнет отступать: местами температура днем повысится до +3°.
Народный прогноз
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то в этом предки видели пророческий знак, что летом пропадут сенокосы.
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
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- Винница-5°... -18°
- Днепр-5°... -16°
- Донецк-5°... -14°
- Житомир-5°... -19°
- Запорожье-4°... -14°
- Ивано-Франковск-3°... -15°
- Киев-6°... -19°
- Кропивницкий-5°... -16°
- Луганск-5°... -14°
- Луцк-4°... -15°
- Львов-3°... -14°
- Николаев-2°... -11°
- Одесса-1°... -11°
- Полтава-8°... -21°
- Ровно-6°... -18°
- Симферополь-6°... -14°
- Сумы-10°... -25°
- Тернополь-4°... -19°
- Харьков-7°... -18°
- Херсон0°... -11°
- Хмельницкий-5°... -16°
- Черкассы-6°... -19°
- Чернигов-8°... -21°
- Черновцы-3°... -13°