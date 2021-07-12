В Украине ожидаются дожди и ливни, местами - град.

Сегодня в Украине ожидается много дождей, местами ливни и град.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине - локальные грозовые дожди, временами ливни, возможны град и шквалы", - сообщила синоптик.

В частности, по ее словам, сегодня дождь ожидается в столице: "Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони - будет дождь",- написала она.

По данным Натальи Диденко, дожди, хотя и коротко, все же дадут немного свежести.

"Потому что в целом жара пока остается в Украине",- резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская