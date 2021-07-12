Сегодня в Украине ожидается много дождей, местами ливни и град.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Сегодня атмосфера смилостивится над нами и пошлет небесный бальзам. В Украине - локальные грозовые дожди, временами ливни, возможны град и шквалы", - сообщила синоптик.
В частности, по ее словам, сегодня дождь ожидается в столице: "Киевляне! Готовьте ведра и подставляйте ладони - будет дождь",- написала она.
По данным Натальи Диденко, дожди, хотя и коротко, все же дадут немного свежести.
"Потому что в целом жара пока остается в Украине",- резюмировала синоптик.
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