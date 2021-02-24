Зима не отступает: сегодня дороги Украины скует гололедица
Спасатели призывают украинцев быть осторожными.
Сегодня, 24 февраля, в Украине ожидается гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза
"На дорогах страны, кроме юга, гололедица - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля: данные погоды УНИАН
В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.
В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем + 1°.
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Погода в Украине
- Винница+5°... +2°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запорожье-4°... -6°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кропивницкий-2°... -3°
- Луганск-10°... -13°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+9°... -1°
- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... -1°
- Полтава-5°... -6°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков-6°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +1°
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:+3° / +17°
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Вероятность осадков:0 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
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