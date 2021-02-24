Зима не отступает: сегодня дороги Украины скует гололедица

08:39, 24 февраля 2021
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Спасатели призывают украинцев быть осторожными.

Сегодня на дорогах будет скользко / фото УНИАН
Сегодня на дорогах будет скользко / фото УНИАН

Сегодня, 24 февраля, в Украине ожидается гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза

"На дорогах страны, кроме юга, гололедица - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля: данные погоды УНИАН

В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.

В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем + 1°.

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Автор: Елена Пилипчак

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