Филиппины снова в ожидании мощного тайфуна: началась масштабная эвакуация

Государство еще не успело восстановиться после предыдущего супертайфуна.

Началась эвакуация жителей прибрежных районов / Фото REUTERS

Сегодня, 11 ноября, власти Филиппин приказали тысячам жителей восточных прибрежных районов эвакуироваться в преддверии тайфуна "Вамко", всего через несколько недель после того, как страну обрушился самый сильный шторм, зафиксированный в мире в этом году.

Об этом сообщает Aljazeera.

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"Вамко" принесет с собой ветры со скоростью 125 км/ч с порывами до 155 км/ч. Он должен выйти на берег в среду вечером. Тайфун станет 21-м тропическим штормом, обрушившимся на Филиппины в этом году.

"Мы восстановились всего на 1% (после предыдущего супертайфуна - прим. УНИАН), и вот - мы в преддверии еще одного тайфуна. Мы уже чувствуем сильный ветер и дождь", - заявил радиостанции DZMM губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа.

По словам синоптиков, "Вамко" выйдет на берег на острове Полилло в среду вечером и покинет главный остров Филиппин Лусон в четверг, а затем направится в центральный регион Вьетнама.

По официальным данным, в результате наводнений и селей за последний месяц в этом районе уже погибли не менее 160 человек, а десятки остались без вести.

Справка УНИАН. Филиппины - архипелаг из более чем 7600 островов. Они обычно подвергаются около 20 тропическим штормам каждый год.

Мощнейший шторм за историю наблюдений на Филиппинах

Супертайфун "Гони" (местное название "Ролли") унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на сумму около 230 млн долларов на Филиппинах.

В регионах пострадали до 1,2 млн человек.

Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" самым сильным штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.

"Гони" разрушил инфраструктуру, повалил деревья и вызвал оползни.

Сообщается о не менее 20 погибших, еще трое пропали без вести. В результате урагана пострадали не менее 165 человек.

В Камаринес Сур из-за сильных ветров, обрушившихся на регион, произошли массовые отключения электроэнергии. Внезапные наводнения обрушились на местные деревни, а дороги были заблокированы обломками лавового потока вулкана Майон.

Сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.