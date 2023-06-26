Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

В шести областях Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская.

Погода 26 июня - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на Левобережье местами ожидаются значительные дожди.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит 20-25°, в северо-восточных областях 15-20°; в южной части воздух прогреется до почти жары, 24-29°.

В Киевской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура по области днем 20-25°; в Киеве будет немного свежее, 21-23°.

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