В шести областях Украины на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская.
Погода 26 июня - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, на Левобережье местами ожидаются значительные дожди.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северных, центральных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем составит 20-25°, в северо-восточных областях 15-20°; в южной части воздух прогреется до почти жары, 24-29°.
В Киевской области также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Температура по области днем 20-25°; в Киеве будет немного свежее, 21-23°.