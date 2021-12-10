Торнадо во Фьюмичино / скриншот с видео
Редкое для итальянского побережья явление – торнадо – наблюдали в окрестностях Рима.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Многометровый вихрь в темных облаках запечатлели во Фьюмичино, 25 км юго-западнее Рима.
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На такое атмосферное явление среагировала система предупреждений в международном аэропорту. Впрочем, уже через 15 минут стремительный вихрь растворился в облаках, начался ливень с градом.
Смерч не достиг суши, так что никакого ущерба не нанес.
Неподалік Рима зафільмували рідкісний та сильний торнадо
Отметим, что в последние дни в регионе Лацио наблюдаются ливни и грозы разной интенсивности, температура воздуха упала ниже 10 градусов по Цельсию.