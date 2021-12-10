Регион страдает от ливней.

Редкое для итальянского побережья явление – торнадо – наблюдали в окрестностях Рима.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Многометровый вихрь в темных облаках запечатлели во Фьюмичино, 25 км юго-западнее Рима.

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На такое атмосферное явление среагировала система предупреждений в международном аэропорту. Впрочем, уже через 15 минут стремительный вихрь растворился в облаках, начался ливень с градом.

Смерч не достиг суши, так что никакого ущерба не нанес.

Отметим, что в последние дни в регионе Лацио наблюдаются ливни и грозы разной интенсивности, температура воздуха упала ниже 10 градусов по Цельсию.

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Автор: Анастасия Печенюк