На Черниговщине объявлен І уровень опасности.

На севере Украины ожидаются затопление вследствие повышения уровня воды в реке Снов. Об этом предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

По их данным, до 30 декабря в результате прохождения тало-дождевого паводка на притоке Десны реке Снов будет повышаться уровень воды до 10 см за сутки.

Ожидается затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения с. Великий Дирчин - с. Малый Дирчин в Черниговском районе Черниговской области.

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Из-за этого на Черниговщине объявлен І уровень опасности - желтый.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 1-6° тепла, на западе и юге страны воздух прогреется до 4-9° тепла.

На Киевщине сегодня также будет упущено с прояснениями, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура по области днем 1-6° тепла; в столице столбики термометров покажут 2-4° тепла.

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