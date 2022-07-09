10 июля в Украине ожидается много дождей, местами возможен град.

Воскресенье, 10 июля в Украине будет с атмосферными фронтами и, соответственно, дождями.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах возможны град и более сильный ветер.

"В дневные часы полоса от Житомирщины, Киевщины, через Винницкую область до Одесской - наименьшая вероятность дождей, больше солнца", - сказала она.

По прогнозу синоптика, холоднее всего будет в западных областях, +18...+23 градуса, в Карпатах +9...+15 градусов, а жара еще будет на востоке и в Приазовье, +26...+31, на Луганщине и Запорожье до +33 градусов. На остальной территории в воскресенье ожидается +22...+28 градусов.

Ветер 10 июля ожидается северо-западный, умеренный или порывистый.

"В ближайшее время в Украине будет преобладать комфортная температура, даже на юге и востоке станет легче дышать. Однако во второй половине следующей недели столбики термометров снова поползут вверх", - сообщила синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. В то же время температура постепенно снизится на 4-6 градусов.

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