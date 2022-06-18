Свежий воздух и умеренное тепло постепенно будет сменяться в Украине жарой.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Уже завтра, в воскресенье, максимальная температура воздуха в большинстве областей составит палящие +26...+30 градусов", - рассказала она.
По словам синоптика, завтра Украина будет принадлежать влиянию антициклона, который охватит практически всю континентальную Европу. "Поэтому осадков в воскресенье в Украине не предвидится, будет сухо и солнечно", - пояснила она.
В Киеве, по прогнозу синоптика, воскресенье обещает быть также сухим, ясным, с небольшими белыми облачками и умеренной жарой, до +29 градусов.
По данным Натальи Диденко, в понедельник, 20 июня, столбики термометров в Украине будут подниматься до +28...+33 градусов.
Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца июня в Украине потеплеет. Осадков в целом ожидается недостаточной и выпадать они будут неравномерно.