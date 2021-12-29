В четверг, 30 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода, однако в первой половине дня возможны прояснения.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров в столице опустятся до -7°, а днем максимально поднимутся до -3°. Осадки вероятны ближе к ночи.
Ветер будет несильным, его скорость составит 1,3 - 2 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 30 декабря
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.
В Тернополе 30 декабря ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью -3°, днем -2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -5°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.
В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.
В Херсоне в четверг ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем -5°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит -9°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.