В первой половине дня возможны прояснения, а во второй - снег.

В четверг, 30 декабря, в Киеве ожидается пасмурная погода, однако в первой половине дня возможны прояснения.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице опустятся до -7°, а днем максимально поднимутся до -3°. Осадки вероятны ближе к ночи.

Ветер будет несильным, его скорость составит 1,3 - 2 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 749 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 30 декабря

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 30 декабря ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -3°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

В Херсоне в четверг ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -9°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

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