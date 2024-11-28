Циклон принесет в нашу страну осадки 29 ноября.

29 ноября украинцев ждут осадки, а в ряде областей температура повысится до +7°...+11°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 29-го ноября, в Украине самой теплой ожидается южная часть, +6...+11 градусов!" - спрогнозировала она.

Также тепло будет в западных областях, +4...+7 градусов, а на остальной территории страны ожидается +1...+5 градусов. "Пока можно еще толстый пуховик отложить", - говорит Наталка Диденко.

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Ночью, по ее прогнозу, ожидаются небольшие "минусы", а утром возможна гололедица.

"Из-за циклона над Грецией и его атмосферных фронтов забросит осадков и Украине", - прогнозирует Наталка Диденко.

В пятницу, по ее данным, дождь и мокрый снег пройдет в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет сухо, а в Донецкой и Луганской областях даже возможны солнечные прояснения.

Погода в Киеве - прогноз на 29 ноября

В Киеве накануне выходных ожидается мокрый снег и дождь. В течение дня юго-восточный ветер будет порывистым и некомфортным, говорит Наталка Диденко.

Температура воздуха ночью будет держаться около нуля, а днем столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

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