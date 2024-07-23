В ряде областей на 24 июля объявили І уровень опасности.

В Украине на 24 июля объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"24 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Похолодание и дожди в Украине

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом на ближайшую неделю для Украины.

По ее данным, в целом эта неделя будет отмечаться снижением температур по сравнению с предыдущей. Дневная температура останется в летних пределах. В ближайшие дни днем будет +24°...+30° во многих регионах. В южных, частично в восточных областях и в Днепропетровской области днем ожидается +31°...+34°.

Ночные температуры также немного снизятся, ожидается +14°...+19° в большинстве областей.

В четверг, 25 июля, на западе страны ожидается некоторое снижение температуры. Днем будет +21°...+26°.

В Киеве в течение четверга - пятницы также ожидается некоторое снижение температуры. Облачность станет больше, возможны кратковременные дожди.

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