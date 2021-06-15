В США молния убила 15-летнюю девочку, которая купалась в океане.
Об этом сообщает ABC News
Власти говорят, что им позвонили и сообщили, что 15-летняя девочка была поражена молнией во время купания в океане. Сотрудники полиции и спасатели были немедленно отправлены для оказания помощи.
Девочке делали искусственное дыхание на месте ЧП, однако в больнице ее объявили умершей.
Как сообщал Погода УНИАН, ранее в Житомирской области молния залетела в дом и едва не убила говорившую по телефону девочку. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение в состоянии средней степени тяжести.
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