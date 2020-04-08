В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

11:55, 8 апреля 2020
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 8 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км на северо-запад от населенного пункта Наха в префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 103,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Теги: #Япония#землетрясение
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