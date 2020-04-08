В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 8 апреля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0.
В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 115 км на северо-запад от населенного пункта Наха в префектуре Окинава. Очаг землетрясения залегал на глубине 103,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в воскресенье, 5 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Читайте также
"Военное преступление": у Зеленского прокомментировали призыв жителей оккупированного Крыма на военную службу в РФ
Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: кого сегодня ждет невероятное везение, а кого - неудачи
Погода в Украине
- Винница+21°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+20°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+19°... +2°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+19°... 0°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+18°... +2°
- Тернополь+21°... +1°
- Харьков+20°... +3°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +2°
- Черкассы+21°... +4°
- Чернигов+17°... +2°
- Черновцы+21°... +4°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+14 °
Влажность:61 %
Давление:744 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей