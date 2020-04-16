Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху

12:12, 16 апреля 2020
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В ближайшие дни температура будет в пределах 10-15 градусов тепла.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. 

Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +20° (карта)

Об этом "Фактам" рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

"В целом будет практически без осадков. Температура начнет повышаться: днем - около 10-15 градусов тепла, по ночам ожидается плюс 3-8, без заморозков", - сообщил он.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что перед Пасхой (19 апреля) потепление будет сопровождаться сильными ветрами. Также возможны незначительные осадки. 

Другой народный синоптик, Леонид Горбань, считает, что до 17 апреля возможны дожди.

"Дневная температура в этот период ожидается 14-19 градусов тепла. После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22-23. И в конце апреля, с 27 по 29, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура - 23- 27 градусов", - рассказал он.

Напомним, в четверг, 16 апреля, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода
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