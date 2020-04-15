В течение 15-16 апреля в Карпатах ожидается снеголавинная опасность

13:03, 15 апреля 2020
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Лавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 15-16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура днем до +16° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"15-16 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 15 апреля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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