Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

12:58, 14 апреля 2020
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Более 60 торнадо обрушились на штаты Техас, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина.

Последствия торнадо в США / REUTERS
Последствия торнадо в США / REUTERS

Южные штаты США пострадали от шторма и торнадо, погибли 32 человека. 

В американском штате Арканзас пронесся разрушительный торнадо

Более 60 торнадо обрушились на штаты Техас, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. Более 1,2 млн домов остались без света, повреждены и разрушены сотни зданий. Спасательные работы осложняются необходимостью соблюдать ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись минимум три разрушительных торнадо.

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Теги: #погода#США#торнадо
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