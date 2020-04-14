Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

Более 60 торнадо обрушились на штаты Техас, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина.

Последствия торнадо в США / REUTERS

Южные штаты США пострадали от шторма и торнадо, погибли 32 человека.

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Более 60 торнадо обрушились на штаты Техас, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. Более 1,2 млн домов остались без света, повреждены и разрушены сотни зданий. Спасательные работы осложняются необходимостью соблюдать ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в американских штатах Алабама и Миссисипи пронеслись минимум три разрушительных торнадо.