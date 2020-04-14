Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 15-17 апреля
Местами похолодает до -5°.
В течение 15-17 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Напомним, во вторник, 14 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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