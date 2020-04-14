Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 15-17 апреля

11:58, 14 апреля 2020
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Местами похолодает до -5°.

В Украине ожидаются заморозки / УНИАН
В Украине ожидаются заморозки / УНИАН

В течение 15-17 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Напомним, во вторник, 14 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#заморозки
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