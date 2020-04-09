В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6

15:34, 9 апреля 2020
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Маноквари.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 9 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 107 км на юг от населенного пункта Маноквари в провинции Западное Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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