Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Маноквари.

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В четверг, 9 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 107 км на юг от населенного пункта Маноквари в провинции Западное Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.