В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Маноквари.
В четверг, 9 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 107 км на юг от населенного пункта Маноквари в провинции Западное Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,0 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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