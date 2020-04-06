Индонезию сотрясло землетрясение магнитудой 5,9

Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Тернате.

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В воскресенье, 5 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 123 км на северо-запад от населенного пункта Тернате в провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 53,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в американском штате Айдахо 1 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,5.