Индонезию сотрясло землетрясение магнитудой 5,9
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Тернате.
В воскресенье, 5 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 123 км на северо-запад от населенного пункта Тернате в провинции Северное Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 53,6 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в американском штате Айдахо 1 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,5.
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