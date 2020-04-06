Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Благовещение
Теплее всего завтра будет на западе Украины.
Погода в Украине на Благовещение, 7 апреля, будет теплой и солнечной.
В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Благовещение в Украине будет солнечным, теплым и со слабым ветром. Разве что в Крыму и Приазовье ветер ожидается порывистым, иногда и сильным", - пишет она.
В Украине ближайшей ночью температура будет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, но уже днем потеплеет до +12...+18 градусов. На востоке воздуха днем предполагается посвежее, +9...+13 градусов. А на западе ожидается аж +15...+20 градусов.
В Киеве завтра будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до +16...+17 градусов.
Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков синоптики не обещают.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+14°... -1°
- Донецк+12°... -4°
- Житомир+16°... -3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+17°... -4°
- Киев+15°... -1°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+12°... -4°
- Луцк+16°... 0°
- Львов+17°... 0°
- Николаев+15°... 0°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+13°... 0°
- Ровно+16°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+13°... 0°
- Тернополь+15°... -2°
- Харьков+13°... +1°
- Херсон+15°... 0°
- Хмельницкий+16°... 0°
- Черкассы+14°... 0°
- Чернигов+13°... -2°
- Черновцы+16°... +1°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:52 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат19:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей