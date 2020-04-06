Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Благовещение

Теплее всего завтра будет на западе Украины.

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Погода в Украине на Благовещение, 7 апреля, будет теплой и солнечной.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Благовещение в Украине будет солнечным, теплым и со слабым ветром. Разве что в Крыму и Приазовье ветер ожидается порывистым, иногда и сильным", - пишет она.

В Украине ближайшей ночью температура будет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, но уже днем потеплеет до +12...+18 градусов. На востоке воздуха днем предполагается посвежее, +9...+13 градусов. А на западе ожидается аж +15...+20 градусов.

В Киеве завтра будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до +16...+17 градусов.

facebook.com/tala.didenko

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков синоптики не обещают.