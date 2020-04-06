Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Благовещение

15:07, 6 апреля 2020
177
0

Теплее всего завтра будет на западе Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине на Благовещение, 7 апреля, будет теплой и солнечной.

В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Благовещение в Украине будет солнечным, теплым и со слабым ветром. Разве что в Крыму и Приазовье ветер ожидается порывистым, иногда и сильным", - пишет она.

В Украине ближайшей ночью температура будет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, но уже днем потеплеет до +12...+18 градусов. На востоке воздуха днем предполагается посвежее, +9...+13 градусов. А на западе ожидается аж +15...+20 градусов.

В Киеве завтра будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Воздух в столице завтра прогреется до +16...+17 градусов.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков синоптики не обещают.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Евросоюз назвал нарушением международного права указ Путина о земле в Крыму Евросоюз назвал нарушением международного права указ Путина о земле в Крыму
Не только кашель и жар: медики назвали новый необычный симптом коронавируса Не только кашель и жар: медики назвали новый необычный симптом коронавируса
Календарь стрижек на апрель 2020: когда лучше сделать новую прическу Календарь стрижек на апрель 2020: когда лучше сделать новую прическу
Гороскоп на пятницу, 3 апреля: что сегодня ждет Тельцов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 3 апреля: что сегодня ждет Тельцов, Львов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Коломойский выиграл суд против Гонтаревой Коломойский выиграл суд против Гонтаревой
Подполковник СБУ перевозил миллионы рублей в ОРДЛО за взятки - его задержали Подполковник СБУ перевозил миллионы рублей в ОРДЛО за взятки - его задержали
Благовещение 2020 - категорические запреты, приметы и история праздника Благовещение 2020 - категорические запреты, приметы и история праздника
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
52 %
754 мм
4.0 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять