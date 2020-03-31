В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность ожидается в течение 31 марта-1 апреля.
В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность третьего уровня.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, во многих регионах похолодает (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской области, 31 марта -1 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.
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