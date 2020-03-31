В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

Снеголавинная опасность ожидается в течение 31 марта-1 апреля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность третьего уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской области, 31 марта -1 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.