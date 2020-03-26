В Алжире произошло землетрясение магнитудой 5,0

10:58, 26 марта 2020
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Информации о пострадавших не поступало.

В Алжире произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Алжире произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 26 марта, в Алжире произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Хорватии жертвой землетрясения стал 15-летний подросток, ранены десятки людей

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 25 км на юго-восток от населенного пункта Эль-Эулма в вилайете Сетиф. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Тихом океане 25 марта произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в 229 км к юго-востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир.

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Теги: #землетрясение
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