В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5

10:53, 25 марта 2020
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На Курилах и на Гавайских островах было объявлено предупреждение о цунами.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Тихом океане 25 марта произошло землетрясение магнитудой 7,5.

Вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясение

Его эпицентр находился в 229 км к юго-востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир, а гипоцентр - на глубине 56,7 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

На Курилах и на Гавайских островах было объявлено предупреждение о цунами.

В результате землетрясения в Северо-Курильске есть разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в банке. 

Напомним, 22 марта в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.

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Теги: #землетрясение
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