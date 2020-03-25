В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5
На Курилах и на Гавайских островах было объявлено предупреждение о цунами.
В Тихом океане 25 марта произошло землетрясение магнитудой 7,5.
Вблизи американского Солт-Лейк-Сити произошло мощное землетрясение
Его эпицентр находился в 229 км к юго-востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир, а гипоцентр - на глубине 56,7 км, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.
На Курилах и на Гавайских островах было объявлено предупреждение о цунами.
В результате землетрясения в Северо-Курильске есть разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в банке.
Напомним, 22 марта в хорватской столице Загребе за час произошло два сильных землетрясения.
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