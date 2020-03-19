Дожди, снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

В воскресенье почти по всей стране пройдет снег.

На выходных в Украине пройдет снег / Фото УНИАН

Завтра, 20 марта, в Украине сохранится теплая погода, а 21-22 марта ожидаются осадки и похолодание.

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Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, завтра в большинстве регионов Украины будут тепло, небольшое похолодание ожидается в северных областях. Дожди пройдут на западе страны, в остальных регионах - без осадков.

В субботу почти по всей стране пройдут дожди и снег с дождем, без осадков будет только на востоке Украины. Температура воздуха по стране опустится до +4...+11 градусов, только на юге останутся теплые +17.

В воскресенье похолодает уже по всей стране, днем температура не поднимется выше +6 градусов. На западе и в центре пройдет снег, на юге и востоке - мокрый снег, без осадков будет только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, в субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.