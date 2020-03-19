Дожди, снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
В воскресенье почти по всей стране пройдет снег.
Завтра, 20 марта, в Украине сохранится теплая погода, а 21-22 марта ожидаются осадки и похолодание.
В Закарпатской и Ивано-Франковской областях из-за оттепели ожидается снеголавинная опасность
Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, завтра в большинстве регионов Украины будут тепло, небольшое похолодание ожидается в северных областях. Дожди пройдут на западе страны, в остальных регионах - без осадков.
В субботу почти по всей стране пройдут дожди и снег с дождем, без осадков будет только на востоке Украины. Температура воздуха по стране опустится до +4...+11 градусов, только на юге останутся теплые +17.
В воскресенье похолодает уже по всей стране, днем температура не поднимется выше +6 градусов. На западе и в центре пройдет снег, на юге и востоке - мокрый снег, без осадков будет только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
Напомним, в субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.
- Винница+16°... +7°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+12°... 0°
- Житомир+18°... +4°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+17°... +3°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+12°... +2°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+14°... +6°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+9°... -3°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+17°... 0°
- Черновцы+18°... +8°