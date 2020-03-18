Солнце и тепло до +18 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Киеве завтра ожидается до +16 градусов.
В четверг, 19 марта, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +14° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"19 марта, четверг, в Украине с ближайшей синоптической перспективы окажется самым теплым. Температура воздуха завтра достигнет +12...+18 градусов! Повсюду осадков не предвидится", - пишет она.
В Киеве завтра будет сухо и очень тепло, до +14...+16 градусов.
По прогнозу Диденко, 20 марта теплая погода еще удержится, однако на юге пройдут дожди, а в субботу-воскресенье в Украину придет воздушная масса арктического происхождения. Существенно похолодает. В воскресенье ветер усилится до штормового.
Напомним, в субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.
- Винница+12°... +1°
- Днепр+10°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+12°... -4°
- Ивано-Франковск+14°... +1°
- Киев+12°... +1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+10°... -5°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+11°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+9°... 0°
- Ровно+12°... +4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+10°... -3°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+11°... -2°
- Чернигов+11°... +2°
- Черновцы+14°... -1°