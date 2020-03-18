Солнце и тепло до +18 градусов: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

В Киеве завтра ожидается до +16 градусов.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

В четверг, 19 марта, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"19 марта, четверг, в Украине с ближайшей синоптической перспективы окажется самым теплым. Температура воздуха завтра достигнет +12...+18 градусов! Повсюду осадков не предвидится", - пишет она.

В Киеве завтра будет сухо и очень тепло, до +14...+16 градусов.

По прогнозу Диденко, 20 марта теплая погода еще удержится, однако на юге пройдут дожди, а в субботу-воскресенье в Украину придет воздушная масса арктического происхождения. Существенно похолодает. В воскресенье ветер усилится до штормового.

Напомним, в субботу-воскресенье практически по всей Украине испортится погода, местами даже пройдет снег.