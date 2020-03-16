В Токио началось рекордно ранее цветение сакуры
Цветение сакуры началось на 12 дней раньше обычного.
В Токио началось самое раннее за всю историю наблюдений цветение сакуры.
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур в мире (фото)
Метеорологическое управление 14 марта подтвердило, что по меньшей мере пять цветков раскрылись на эталонном дереве сакуры вида сомэи-ёсино в храме Ясукуни в центре Токио, передает NHK.
Цветение сакуры началось на 12 дней раньше, чем обычно, и стало самым ранним за всю историю с начала ведения такой статистики в 1953 году.
Коммерческая метеорологическая фирма заявляет, что деревья сакуры, скорее всего, начнут цвести ранее, чем обычно во многих частях западной и восточной Японии на этой неделе.
Напомним, в Виннице из-за теплой погоды накануне Нового года зацвели сакуры.
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