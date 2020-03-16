В Токио началось рекордно ранее цветение сакуры

10:50, 16 марта 2020
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Цветение сакуры началось на 12 дней раньше обычного.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Токио началось самое раннее за всю историю наблюдений цветение сакуры.

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Метеорологическое управление 14 марта подтвердило, что по меньшей мере пять цветков раскрылись на эталонном дереве сакуры вида сомэи-ёсино в храме Ясукуни в центре Токио, передает NHK

Цветение сакуры началось на 12 дней раньше, чем обычно, и стало самым ранним за всю историю с начала ведения такой статистики в 1953 году.

Коммерческая метеорологическая фирма заявляет, что деревья сакуры, скорее всего, начнут цвести ранее, чем обычно во многих частях западной и восточной Японии на этой неделе.

Напомним, в Виннице из-за теплой погоды накануне Нового года зацвели сакуры.

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Теги: #Япония#погода
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