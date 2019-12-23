В Виннице накануне Нового года зацвели сакуры (видео)

09:45, 23 декабря 2019
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Из-за температурных колебаний деревья начали цвести по всей Украине.

В Виннице расцвели сакуры / скриншот видео ТСН
В Виннице расцвели сакуры / скриншот видео ТСН

В Виннице из-за аномально теплой зимы зацвели сакуры.

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Как говорится в сюжете ТСН, на одном из проспектов города их растет несколько десятков. Японские вишни обычно цветут дважды в год – весной и в начале осени. Теперь, в конце декабря, сакуры распустились уже в третий раз. Правда, расцвели все деревья, лишь несколько. На других стволах появились почки.

Горожане такой природной аномалии удивляются. Цветы фотографируют и выкладывают фотографии в соцсетях. Говорят, подобного тепла накануне Нового года не помнят.

Из-за температурных колебаний деревья начали цвести по всей Украине.

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Теги: #сакура
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