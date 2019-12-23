В Виннице накануне Нового года зацвели сакуры (видео)
Из-за температурных колебаний деревья начали цвести по всей Украине.
В Виннице из-за аномально теплой зимы зацвели сакуры.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
Как говорится в сюжете ТСН, на одном из проспектов города их растет несколько десятков. Японские вишни обычно цветут дважды в год – весной и в начале осени. Теперь, в конце декабря, сакуры распустились уже в третий раз. Правда, расцвели все деревья, лишь несколько. На других стволах появились почки.
Горожане такой природной аномалии удивляются. Цветы фотографируют и выкладывают фотографии в соцсетях. Говорят, подобного тепла накануне Нового года не помнят.
Из-за температурных колебаний деревья начали цвести по всей Украине.
В Виннице из-за аномально теплой зимы зацвели сакуры
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +7°
- Днепр+11°... +6°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+12°... +6°
- Кировоград+12°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+8°... +4°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:75 %
Давление:758 мм
Ветер: 1.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:13 км
Фаза луны:
Лента новостей