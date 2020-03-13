В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 13 марта, в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 марта в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.