В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В пятницу, 13 марта, в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.
"Готовым теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 марта в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Читайте также
Адвокат потерпевших по делу МН17: Путин дал разрешение на использование "Бука", мы услышим его фамилию в суде
Погода в Украине
- Винница+10°... +1°
- Днепр+17°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+19°... +4°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+11°... +2°
- Кировоград+15°... +3°
- Луганск+18°... +3°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+12°... +4°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+13°... +3°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:44 %
Давление:748 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:07:23
Закат19:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей