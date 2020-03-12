В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 12 марта, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
С начала извержения вулкана Тааль на Филиппинах произошло более 600 землетрясений
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 99 км на юг от населенного пункта Сан-Воносари в особом округе Джокьякарта на острове Ява. Очаг землетрясения залегал на глубине 88,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.
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