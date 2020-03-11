"Готовим теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

На выходных в Украине похолодает до морозов.

На выходных в Украине похолдоає / УНИАН

На выходных, 14-15 марта, в Украине ожидается похолодание.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра, 12 марта, на востоке и западе Украины пройдут дожди, температура по всей стране в пределах +11...+17 градусов.

"На выходных существенно похолодает, до морозца. Поэтому пока что греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", - пишет синоптик.

Напомним, в Киеве было установлено два температурных рекорда.