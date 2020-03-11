"Готовим теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
На выходных в Украине похолодает до морозов.
На выходных, 14-15 марта, в Украине ожидается похолодание.
Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди, температура до +17° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, завтра, 12 марта, на востоке и западе Украины пройдут дожди, температура по всей стране в пределах +11...+17 градусов.
"На выходных существенно похолодает, до морозца. Поэтому пока что греемся и готовим на субботу-воскресенье теплые веселые носки", - пишет синоптик.
Напомним, в Киеве было установлено два температурных рекорда.
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Погода в Украине
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- Днепр+14°... +7°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+15°... +7°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+17°... +6°
- Одесса+17°... +6°
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- Ровно+10°... +2°
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- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+10°... +3°
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