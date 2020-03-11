Синоптики предупредили о сильном ветре в западных и Винницкой областях
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В среду, 11 марта, в западных и Винницкой областях ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"11 марта днем в западных и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 11 марта, почти по всей Украине из-за влияния атмосферного фронта ожидаются дожди.
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