Европа пережила самую теплую зиму в истории

13:00, 5 марта 2020
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Зима 2019-2020 оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов.

Европа пережила самую теплую зиму в истории / фото British Wildlife Photography Awards
Европа пережила самую теплую зиму в истории / фото British Wildlife Photography Awards

В Европе была зафиксирована самая теплая зима в истории.

Синоптики подвели итоги аномально теплой зимы в Киеве

В период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Службу изменений климата Коперника (C3S).

Зима 2019-2020 также оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

В С3Ѕ заявили, что Северная и Восточная Европа частично попали под тренд потепления. В то же время это не может быть признаком глобального потепления.

"Хотя это (рекордно теплая зима) и было действительно чрезвычайным событием само по себе, вероятно, события такого рода становятся более чрезвычайными из-за тренда глобального потепления", - рассказал директор C3S Карло Буентемпо.

Напомним, во вторник, 3 марта, температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8°, что превысило предыдущий рекорд для этого дня на полтора градуса.

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Теги: #погода#рекорд
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