Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Во вторник, 18 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.
Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"18 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
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