Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

09:47, 18 февраля 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 18 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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