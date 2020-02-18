Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 18 февраля, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.