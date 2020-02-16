В Великобритании бушует ураган “Деннис”: есть жертвы (фото)

15:59, 16 февраля 2020
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В Северном море во время урагана утонуло двое людей. Власти в Уэльсе и Шотландии предупредили, что ожидаются опасные наводнения.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Великобритании второй день бушует ураган "Деннис", который принес с собой сильные ветры и обильные осадки.

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Британская метеорологическая служба в воскресенье, 16 февраля, выдала более 250 предупреждений об опасности наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе, передает “Немецкая волна”.

Ожидается, в частности, что из берегов может выйти река Нит в Южном Уэльсе, а местные СМИ уже сообщили, что в городе Понтипул разлилась река Тафф.

За последние 24 часа в уэльском городе Тредегар выпало свыше 105 миллиметров осадков, а на населенный пункт Абердарон обрушился ветер скоростью 146 километров в час. В регионах, пострадавших от наводнений, для помощи населению было задействовано 75 военнослужащих и 70 резервистов.

Накануне, 15 февраля, на восточном побережье страны в Северном море были найдены тела двух мужчин, которые утонули во время урагана.

По всей стране из-за сильного ветра были отменены сотни рейсов, движение поездов нарушалось из-за наводнения. Вследствие этого пострадали десятки тысяч пассажиров, которые планировали отправиться в путешествия во время зимних школьных каникул.

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Теги: #наводнение#Великобритания#ураган
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