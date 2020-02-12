Синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшее время (карта)
В Киеве 13 февраля местами ожидаются небольшие осадки.
В четверг, 13 февраля, в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. "На Западе и Юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь", - написала она.
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По прогнозу синоптика, температура воздуха в большинстве областей в течение четверга будет колебаться в пределах +1...+6°С, в южной части - +4...+8°С.
В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3...+4°С.
"С украинской погодой пофлиртует уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере", - пишет Диденко.
"Дальше ветреная влажная и сравнительно теплая погода будет преобладать", - добавила она.
Как сообщалось, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+3°... -2°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+7°... 0°