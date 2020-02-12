Синоптик дала прогноз погоды в Украине на ближайшее время (карта)

В Киеве 13 февраля местами ожидаются небольшие осадки.

Какой будет погода в ближайшие дни / Фото УНИАН

В четверг, 13 февраля, в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. "На Западе и Юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь", - написала она.

Читайте также Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов

По прогнозу синоптика, температура воздуха в большинстве областей в течение четверга будет колебаться в пределах +1...+6°С, в южной части - +4...+8°С.

В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3...+4°С.

"С украинской погодой пофлиртует уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере", - пишет Диденко.

"Дальше ветреная влажная и сравнительно теплая погода будет преобладать", - добавила она.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.