Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов
Больше всего обесточенных населенных пунктов в Ивано-Франковской области.
Вследствие осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи в Украине остаются обесточенными 47 населенных пунктов.
Погода на сегодня: почти всю Украину накроет мокрый снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, по состоянию на утро 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Ивано-Франковской - 41, Киевской - 3 и в Черновицкой - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также отмечается, что подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 116 транспортных средств, в которых находилось 246 человек, убрано 20 поваленных деревьев.
Напомним, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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