Ближайшей ночью в Киеве ожидаются сильные порывы ветра - Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

Reuters

Ближайшей ночью в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Ночью 11 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый)», - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.