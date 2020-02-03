В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 февраля

09:48, 3 февраля 2020
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Сильный ветер ожидается по всей Украине.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 3 февраля, во всех регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдут дожди, температура днем до +12°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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