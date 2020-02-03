В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 февраля
Сильный ветер ожидается по всей Украине.
В понедельник, 3 февраля, во всех регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"3 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдут дожди, температура днем до +12°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+5°... +1°
- Харьков+5°... 0°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+14 °
Влажность:60 %
Давление:744 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:14
Закат17:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей