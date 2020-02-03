В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +12° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдут дожди, температура до +12°.
Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год
На востоке пройдут дожди, температура до +8°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +12°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +9°.
В северных областях без осадков. Температура до +5°. В центре пройдут дожди, температура до +6°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -2°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+6°... -1°
- Луганск+8°... 0°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +1°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+5°... +1°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+15 °
Влажность:61 %
Давление:744 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:14
Закат17:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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