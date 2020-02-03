В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +12° (карта)

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдут дожди, температура до +12°.

Читайте также Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 год

На востоке пройдут дожди, температура до +8°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +12°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +9°.

В северных областях без осадков. Температура до +5°. В центре пройдут дожди, температура до +6°.

Прогноз на 3 февраля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.