Погода на завтра: синоптики прогнозируют дождь, днем 1-6° тепла

19:38, 1 февраля 2020
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Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки.

Reuters
Reuters

На завтра, 2 февраля, синоптики прогнозируют дождь, днем будет 1-6° тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

«2 февраля небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части местами 13-15°.

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Теги: #погода#прогноз погоды#погода в Украине
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