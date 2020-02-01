Погода на завтра: синоптики прогнозируют дождь, днем 1-6° тепла
Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки.
На завтра, 2 февраля, синоптики прогнозируют дождь, днем будет 1-6° тепла.
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Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
«2 февраля небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки», - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части местами 13-15°.
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