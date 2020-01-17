Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В пятницу, 17 января, в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 104 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Андрес-де-Тумако в департаменте Нариньо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.