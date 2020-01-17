В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 17 января, в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 104 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Андрес-де-Тумако в департаменте Нариньо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.
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