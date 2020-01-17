В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8

16:16, 17 января 2020
15
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 17 января, в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 104 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Андрес-де-Тумако в департаменте Нариньо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, с начала извержения вулкана Тааль на филиппинском острове Лусон произошло более 600 землетрясений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Перу
Читайте также
Потеряет власть: астролог рассказал, что ждет Путина в ближайшее время Потеряет власть: астролог рассказал, что ждет Путина в ближайшее время
Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк Появились тревожные данные о состоянии Заворотнюк
Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото) Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)
Посевалки и засевалки на Старый Новый год 2020: красивые и оригинальные пожелания Посевалки и засевалки на Старый Новый год 2020: красивые и оригинальные пожелания
Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами Стала известна судьба полковника ВСУ, который заявил о возможности реинтеграции с боевиками и россиянами
Гороскоп на сегодня, 17 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака Гороскоп на сегодня, 17 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака
Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото) Ким Кардашьян удивила новым имиджем (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
47 %
764 мм
7.0 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять