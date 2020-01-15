В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3

15:31, 15 января 2020
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 15 января, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.

После землетрясений в Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 45 км на юго-запад от еаселенного пункта Уармей в регионе Анкаш. Очаг землетрясения залегал на глубине 51,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, извержение вулкана Тааль на Филиппинах привело к многочисленным землетрясениям. Улицы населенных пунктов, дома и дороги покрылись многочисленными трещинами.

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Теги: #землетрясение#Перу
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