Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Морозов до конца месяца в Украине не ожидается.
До конца января погода в Украине кардинально не изменится.
В Украине сегодня без осадков, температура до +7° (карта)
Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков. Ее определяет поле повышенного давления. По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать - температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье - до минус 6-11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", - сообщила она.
По прогнозу синоптика, 24 января атмосферный фронт может принести с собой мокрый снег и дождь.
В то же время народный синоптик Владимир Деркач считает, зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады температуры, несколько всплесков морозов, но несущественных.
"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе - очень засушливым. Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны", - рассказал он.
Про прогнозу Деркача, в начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе.
Напомним, в ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -3°