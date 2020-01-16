Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Морозов до конца месяца в Украине не ожидается.

С 24 января в Украине пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

До конца января погода в Украине кардинально не изменится.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, температура до +7° (карта)

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков. Ее определяет поле повышенного давления. По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать - температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье - до минус 6-11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, 24 января атмосферный фронт может принести с собой мокрый снег и дождь.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач считает, зима-2020 будет изменчивой: резкие перепады температуры, несколько всплесков морозов, но несущественных.

"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе - очень засушливым. Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны", - рассказал он.

Про прогнозу Деркача, в начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе.

Напомним, в ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, снегопады придут 22 января.