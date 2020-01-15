Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

13:04, 15 января 2020
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Похолодание в Украине ожидается на Крещение.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В четверг, 16 января, в Украине будет сохраняться теплая и сухая погода.

В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра же в Украине - антициклональная сухая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов, на западе теплее, до +4...+9 градусов", - пишет она.

В Киеве 16 января ожидается сухая погода, максимально в столице около +2 градусов.

По прогнозу Диденко, похолодание в Украине ожидается на Крещение.

Напомним, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #погода
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