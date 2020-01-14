Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 15 января

13:04, 14 января 2020
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Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2...+6 градусов.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В среду, 15 января, в Украине ожидается теплая погода, осадков не предвидится.

Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"15-го января в Украине повсюду антициклон, сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на западе +4...+9 градусов", - пишет она.

По прогнозу Диденко, в Киеве завтра осадков не предвидится, температура воздуха в течение дня будет колебаться около +3...+5 градусов.

Напомним, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.

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Теги: #погода
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