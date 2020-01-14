Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 15 января
Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2...+6 градусов.
В среду, 15 января, в Украине ожидается теплая погода, осадков не предвидится.
Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"15-го января в Украине повсюду антициклон, сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на западе +4...+9 градусов", - пишет она.
По прогнозу Диденко, в Киеве завтра осадков не предвидится, температура воздуха в течение дня будет колебаться около +3...+5 градусов.
Напомним, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -3°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+4°... -1°
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