Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 15 января

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2...+6 градусов.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В среду, 15 января, в Украине ожидается теплая погода, осадков не предвидится.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"15-го января в Украине повсюду антициклон, сухая и теплая погода. Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2...+6 градусов, на западе +4...+9 градусов", - пишет она.

По прогнозу Диденко, в Киеве завтра осадков не предвидится, температура воздуха в течение дня будет колебаться около +3...+5 градусов.

Напомним, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.