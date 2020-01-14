В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)

По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня почти без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +6°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +7°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.

Прогноз на 14 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед.

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