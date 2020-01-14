В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.
Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +6°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +7°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 14 января - Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Вьюга на Васильев день предвещает богатый урожай орехов. Инея пушистого много на деревьях на Василия - лето будет щедрым на мед.
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- Винница+5°... -3°
- Днепр+5°... -3°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+4°... -4°