Погода в Киеве установила новый температурный рекорд

14:32, 26 декабря 2019
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В ночь на 25 декабря столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°.

В Киеве установлен новый температурный рекорд / УНИАН
В Киеве установлен новый температурный рекорд / УНИАН

Ночь на 25 декабря в Киеве была самой теплой за 139 лет наблюдений.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°, что на 0,6° теплее, чем это было в 2014 году. В обсерватории отмечают, что в декабре установлено уже 9 температурных рекордов.

Напомним, перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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