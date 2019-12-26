Погода в Киеве установила новый температурный рекорд
В ночь на 25 декабря столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°.
Ночь на 25 декабря в Киеве была самой теплой за 139 лет наблюдений.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, столбик термометра ночью не опустился ниже +4,4°, что на 0,6° теплее, чем это было в 2014 году. В обсерватории отмечают, что в декабре установлено уже 9 температурных рекордов.
Напомним, перед Новым годом в Украине ожидается похолодание.
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