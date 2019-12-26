В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +8° (карта)

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.

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На востоке пройдет дождь, температура до +7°. В южных регионах практически без осадков. Температура до +8°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура до +4°.

В северных областях ливни. Температура до +5°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН

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