В Украине сегодня пройдут дожди, температура до +8° (карта)

08:00, 26 декабря 2019
27
0

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

На востоке пройдет дождь, температура до +7°. В южных регионах практически без осадков. Температура до +8°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура до +4°.

В северных областях ливни. Температура до +5°. В центре пройдут дожди, температура до +7°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН
Прогноз на 26 декабря / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках С Днем святого Николая: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
"Надо ж*пу голую выкладывать": Панин снова шокировал "перевоплощением" в женщину (фото) "Надо ж*пу голую выкладывать": Панин снова шокировал "перевоплощением" в женщину (фото)
Гороскоп на 20 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 20 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
День Святого Николая: что нельзя делать 19 декабря День Святого Николая: что нельзя делать 19 декабря
СМИ: Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот СМИ: Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот
Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
97 %
757 мм
2.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять